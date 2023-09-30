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Уловский Матфей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уловский Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1842

Сын: Уловский Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Уловская Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1845

Дочь: (Уловская) Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Уловская Параскева Ивановна

Смерть
1845

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