Уловский Матфей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уловский Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1842
Сын: Уловский Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Уловская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1845
Дочь: (Уловская) Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Уловская Параскева Ивановна
Смерть
1845