Уловский Дмитрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1842
Дата смерти1904
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1842
Рождение ребёнка
1864
Сын: Уловский Захарий Дмитриевич
Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Таисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1904