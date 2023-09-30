Уловский Дмитрий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУловский Дмитрий Матвеевич

Уловский Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1842

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1842

Отец: Уловский Матфей Григорьевич

Мать: Уловская Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Уловский Захарий Дмитриевич

Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Таисья Дмитриевна

Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Уловская Факуста Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская Факуста Васильевна

Смерть
1904
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close