Уловская Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1842
Сын: Уловский Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Уловский Матфей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.10.1845
Дочь: (Уловская) Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Уловский Матфей Григорьевич
Смерть
Неизвестно