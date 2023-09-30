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Уловская Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уловский Матфей Григорьевич

Рождение ребёнка
09.08.1842

Сын: Уловский Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Уловский Матфей Григорьевич

Рождение ребёнка
27.10.1845

Дочь: (Уловская) Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Уловский Матфей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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