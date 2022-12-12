Хватков Павел Михайлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1910 и 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1911
Рождение ребёнка
1937
Сын: Хватков Владимир Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Павлова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область