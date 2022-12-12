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Хватков Павел Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Между 1910 и 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1911

Отец: Хватков Михаил Степанович

Мать: Хваткова Василиса Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Сын: Хватков Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Павлова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хваткова Серафима Николаевна

Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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