Хваткова Василиса (Васса) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хваткова Василиса (Васса) Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Федор

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1903

Дочь: Хваткова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Белошвейка. Умерла в 21г от воспаления легких накануне свадьбы
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Хватков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Хватков Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
19.12.1905

Дочь: Мягкова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Прохорова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1911

Сын: Хватков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хватков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хватков Михаил Степанович

Смерть
1947
Дорок, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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