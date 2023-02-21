Хваткова Василиса (Васса) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1903
Дочь: Хваткова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович
Белошвейка. Умерла в 21г от воспаления легких накануне свадьбы
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Хватков Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
19.12.1905
Дочь: Мягкова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Прохорова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1911
Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Хватков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Хватков Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Дорок, Любимский муниципальный район, Ярославская область