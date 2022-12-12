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Хватков Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Хватков Степан

Мать: Хваткова Анна Анкудиновна

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1903

Дочь: Хваткова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Белошвейка. Умерла в 21г от воспаления легких накануне свадьбы
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Хватков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Хватков Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
19.12.1905

Дочь: Мягкова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Прохорова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1911

Сын: Хватков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хватков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хваткова Василиса Федоровна

Смерть
После 1918
Москва, город федерального значения Москва
Была своя пекарня в Замоскворечье. Умер рано (около 50л). Жена с детьми после его смерти переехала к сестре в деревню Дорок, Любимского района.
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