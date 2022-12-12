Хватков Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Хватков Степан
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1903
Дочь: Хваткова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна
Белошвейка. Умерла в 21г от воспаления легких накануне свадьбы
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Хватков Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
19.12.1905
Дочь: Мягкова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Прохорова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1911
Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Хватков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Хваткова Василиса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1918
Была своя пекарня в Замоскворечье. Умер рано (около 50л). Жена с детьми после его смерти переехала к сестре в деревню Дорок, Любимского района.