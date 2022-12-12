Коровина Агафья Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Агафья Самойловна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Коровина Федосья Ильинична

Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Сын: Коровин Федот Ильич

Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Коровин Харитон Ильич

Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Коровина Марья Ильинична

Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Коровина Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Илья Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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