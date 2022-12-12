Коровина Агафья Самойловна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Коровина Федосья Ильинична
Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Коровин Федот Ильич
Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Коровина Марья Ильинична
Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Коровина Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Коровин Илья Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно