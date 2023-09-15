Коровин Федот Ильич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Коровина Огрофена Алексеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коровин Михайло Федотович
Мать ребёнка: Коровина Огрофена Алексеевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Коровина Огрофена Алексеевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Орина Федотовна
Мать ребёнка: Коровина Огрофена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно