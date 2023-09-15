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Коровин Федот Ильич

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Коровин Илья Дементьевич

Мать: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766

Сын: Коровин Семион Федотович

Мать ребёнка: Коровина Огрофена Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Сын: Коровин Михайло Федотович

Мать ребёнка: Коровина Огрофена Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Коровин Федор Федотович

Мать ребёнка: Коровина Огрофена Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Орина Федотовна

Мать ребёнка: Коровина Огрофена Алексеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Огрофена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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