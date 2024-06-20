Ермаченко (Киселёва) Васса Емельяновна
Место рождения
Дата рождения18.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1877 ст.
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1900 ст.
Дочь: Ермаченко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.
Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.
Дочь: Федоренко (Ермаченко) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
04.12.1907 ст.
Сын: Ермаченко Николай Иванович
Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
27.09.1910 ст.
Дочь: Ермаченко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
19.06.1914 ст.
Сын: Ермаченко Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
19.06.1914 ст.
Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кузьменко (Ермаченко) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно