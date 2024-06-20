Ермаченко (Киселёва) Васса Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Киселёва) Васса Емельяновна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1877 ст.

Отец: Киселёв Емельян Григорьевич

Мать: Киселёва (Никифорова) Марина Герасимовна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Муж: Ермаченко Иван Никифорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1900 ст.

Дочь: Ермаченко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.

Сын: Ермаченко Тихон Иванович

Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.

Дочь: Федоренко (Ермаченко) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1907 ст.

Сын: Ермаченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1910 ст.

Дочь: Ермаченко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1914 ст.

Сын: Ермаченко Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1914 ст.

Сын: Ермаченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кузьменко (Ермаченко) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ермаченко Иван Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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