Киселёва (Никифорова) Марина Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти28.03.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1876 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.
Дочь: Ермаченко Васса Емельяновна
Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич
Рождение ребёнка
13.08.1879 ст.
Дочь: Волкова Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич
Смерть
28.03.1882 ст.