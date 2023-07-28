Киселёва (Никифорова) Марина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Никифорова) Марина Герасимовна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

28.03.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1876 ст.

Муж: Киселёв Емельян Григорьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.

Дочь: Ермаченко Васса Емельяновна

Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1879 ст.

Дочь: Волкова Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Киселёв Емельян Григорьевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
28.03.1882 ст.
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область