Федоренко (Ермаченко) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Ермаченко) Прасковья Ивановна

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.10.1905 ст.

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1905 ст.

Отец: Ермаченко Иван Никифорович

Мать: Ермаченко (Киселёва) Васса Емельяновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Федоренко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Николаевич

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Федоренко Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Федоренко Николай Николаевич

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Федоренко Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Николаевич

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Федоренко Груня Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Николаевич

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
1956
Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд

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