Федоренко (Ермаченко) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1905 ст.
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1905 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Федоренко Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Федоренко Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Федоренко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Федоренко Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Федоренко Груня Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Николаевич
Смерть
1956