Поплянова (Скоробогатова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1921
Дочь: Тихонова (Поплянова) Анна Филиповна
Отец ребёнка: Поплянов Филип Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1925
Дочь: Кесс (Поплянова) Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Поплянов Филип Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1928
Сын: Поплянов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Поплянов Филип Михайлович
Рождение
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Поплянов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Поплянов Филип Михайлович
Смерть
1993
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
утонул