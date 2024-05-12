Поплянова (Скоробогатова) Мария Матвеевна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поплянова (Скоробогатова) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1921

Дочь: Тихонова (Поплянова) Анна Филиповна

Отец ребёнка: Поплянов Филип Михайлович

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1925

Дочь: Кесс (Поплянова) Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Поплянов Филип Михайлович

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1928

Сын: Поплянов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Поплянов Филип Михайлович

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
1929

Отец: Скоробогатов Матвей Васильевич

Мать: Скоробогатова (Сосина) Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплянов Филип Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Поплянов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Поплянов Филип Михайлович

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1993
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
утонул

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