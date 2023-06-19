Поплянов Филип Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоплянов Филип Михайлович

Поплянов Филип Михайлович

Место рождения

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.07.1894

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1894

Отец: Поплянов Михаил Дмитриевич

Мать: Поплянова Анна Галактионовна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
03.07.1894
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
крестили в Михайло-Архангельской церкви восприемники: крестьянин села Коржевка Сергей Никитович Кольтяков и крестьянская девка Екатерина Петровна Поплянова
Рождение ребёнка
28.07.1928

Сын: Поплянов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Поплянова Мария Матвеевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Александра Семеновна

Смерть
1982