Поплянов Филип Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.07.1894
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1894
Крещение
03.07.1894
крестили в Михайло-Архангельской церкви восприемники: крестьянин села Коржевка Сергей Никитович Кольтяков и крестьянская девка Екатерина Петровна Поплянова
Рождение ребёнка
28.07.1928
Сын: Поплянов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Поплянова Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982