Носкова Александра Семеновна
Место рождения
Дата рождения26.02.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1897 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
02.03.1897 ст.
крестили в Михайло-Архангельской церкви восприемники: села Коржевки запасной ефрейтор Иван Яковлевич Терешин и крестьянская девица Матрона Даниловна Перенькова
Смерть
Неизвестно