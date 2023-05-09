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Носкова Александра Семеновна

Место рождения

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.02.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1897 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплянов Филип Михайлович

Крещение
02.03.1897 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
крестили в Михайло-Архангельской церкви восприемники: села Коржевки запасной ефрейтор Иван Яковлевич Терешин и крестьянская девица Матрона Даниловна Перенькова
Смерть
Неизвестно

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