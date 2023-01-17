село Коржевка, село Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Коржевка

Инзенский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
973Коржевки, с. удел.при рч. Суре.45станов. кварт.30811591176Церковь православная 1. Сельское училище. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Коржевская волость
585. Коржевка, село бывшее удельное, при реке Суре, дворов 410, жителей 2181, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа, бльн, 10 лвк, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Инзенский район
30958Коржевкасело54°11'с.ш.46°23'в.д.N-38-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Инзенский муниципальный район, Коржевское сельское поселение
73610445101с Коржевкасело
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