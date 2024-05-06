Скоробогатова (Сосина) Анна Степановна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатова (Сосина) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Сосин Степан Сильверстович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Бракосочетание
08.11.1882 ст.

Муж: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви. Свидетели жениха: крестьяне села Коржевок Василий Емельянович Яшин и Тимофей Михайлович Скоробогатов. Свидетели невесты: крестьяне села Коржевок Ива... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1883 ст.

Дочь: Скоробогатова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Скоробогатова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1887 ст.

Дочь: Тазова (Скоробогатова) Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.

Сын: Скоробогатов Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1891 ст.

Дочь: Пантюшина (Скоробогатова) Агафия Матвеевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемник
03.07.1893 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Марфу дочь запасного рядового села Коржевка Степана Ивановича Муркаева и его жены Агрипины Васильевны в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
20.01.1894

Дочь: Стенюшкина (Скоробогатова) Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
07.02.1898 ст.

Сын: Скоробогатов Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1900 ст.

Дочь: Скоробогатова Евфимия Матвеевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1901 ст.

Сын: Скоробогатов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1903 ст.

Сын: Скоробогатов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Поплянова (Скоробогатова) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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