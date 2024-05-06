Скоробогатова (Сосина) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Сосин Степан Сильверстович
Мать: не указана
Сын: Скоробогатов Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Дочь: Скоробогатова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Дочь: Скоробогатова Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Дочь: Тазова (Скоробогатова) Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Сын: Скоробогатов Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Дочь: Пантюшина (Скоробогатова) Агафия Матвеевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Дочь: Стенюшкина (Скоробогатова) Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Сын: Скоробогатов Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Дочь: Скоробогатова Евфимия Матвеевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Сын: Скоробогатов Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Сын: Скоробогатов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич
Дочь: Поплянова (Скоробогатова) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Матвей Васильевич