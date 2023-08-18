Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

18.12.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
1917 г.р.
1921 г.р.
1924 г.р.
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Место
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Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Штакин Александр

Отец ребёнка: Штакин Спиридон

Рождение ребёнка
1917

Сын: Штакин Андрей

Отец ребёнка: Штакин Спиридон

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Гаркунова (Штакина) Мария

Отец ребёнка: Штакин Спиридон

Рождение ребёнка
1924

Сын: Штакин Николай

Отец ребёнка: Штакин Спиридон

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штакин Спиридон

Смерть
18.12.1952

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