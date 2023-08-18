Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти18.12.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Штакин Александр
Отец ребёнка: Штакин Спиридон
Рождение ребёнка
1917
Сын: Штакин Андрей
Отец ребёнка: Штакин Спиридон
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Гаркунова (Штакина) Мария
Отец ребёнка: Штакин Спиридон
Рождение ребёнка
1924
Сын: Штакин Николай
Отец ребёнка: Штакин Спиридон
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штакин Спиридон
Смерть
18.12.1952