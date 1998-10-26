Штакин Андрей
Место рожденияЧелябинская обл., Троицкий р-н, с.Бобровка
Дата рождения1917
Дата смерти26.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Штакин Спиридон
Мать: Анна
Челябинская обл., Троицкий р-н, с.Бобровка
Образование
1930
Челябинская обл., Троицкий р-н, с.Бобровка
окончил 4 класс школы
Военная награда
1943
http://www.podvignaroda.ru/?n=20764097 Во время боев по освобождению деревни Потапово-… с 14.08.43 по 20.08.43 осуществлял бесперебойную доставку горячей пищи к танкам на переднюю линию
Рождение ребёнка
21.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
работал шофером в Бобровском совхозе
Смерть
26.10.1998
Село Бобровка Троицкой обл