Штакин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтакин Андрей

Штакин Андрей

avatar

Место рождения

Челябинская обл., Троицкий р-н, с.Бобровка

Дата рождения

1917

Дата смерти

26.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Штакин Спиридон

Мать: Анна

Челябинская обл., Троицкий р-н, с.Бобровка
Образование
1930
Челябинская обл., Троицкий р-н, с.Бобровка
окончил 4 класс школы
Военная награда
1943
http://www.podvignaroda.ru/?n=20764097 Во время боев по освобождению деревни Потапово-… с 14.08.43 по 20.08.43 осуществлял бесперебойную доставку горячей пищи к танкам на переднюю линию
Рождение ребёнка
21.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
работал шофером в Бобровском совхозе
Смерть
26.10.1998
Село Бобровка Троицкой обл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close