Гаркунова (Штакина) Мария
Место рожденияЧелябинская обл., Троицкий р-н, с.Бобровка
Дата рождения1921
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Штакин Спиридон
Мать: Анна
Рождение ребёнка
13.10.1938
Дочь: Ложкина (Горкунова) Клавдия
Отец ребёнка: Гаркунов Александр
Свидетельство о рождении №Р2354321* XIII041 634382 выдан Троицким ЗАГС НКВД
Смерть
1943
Причина смерти: полинефрит