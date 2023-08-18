Гаркунова (Штакина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркунова (Штакина) Мария

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Место рождения

Челябинская обл., Троицкий р-н, с.Бобровка

Дата рождения

1921

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Штакин Спиридон

Мать: Анна

Рождение ребёнка
13.10.1938

Дочь: Ложкина (Горкунова) Клавдия

Отец ребёнка: Гаркунов Александр

Свидетельство о рождении №Р2354321* XIII041 634382 выдан Троицким ЗАГС НКВД
Смерть
1943
Причина смерти: полинефрит

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