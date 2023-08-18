Штакин Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Тамбовский(?) казак, член первого совета станичных рабочих – крестьянских и казачьих депутатов (1917), первый избранный председатель колхоза(1929)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Штакин Александр
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Штакин Андрей
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Гаркунова (Штакина) Мария
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Штакин Николай
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно