Штакин Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтакин Спиридон

Штакин Спиридон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
1917 г.р.
1921 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Тамбовский(?) казак, член первого совета станичных рабочих – крестьянских и казачьих депутатов (1917), первый избранный председатель колхоза(1929)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Штакин Александр

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Штакин Андрей

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Гаркунова (Штакина) Мария

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Штакин Николай

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.