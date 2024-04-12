Тушков Степан (Стефан) Клементьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1910
Мать ребёнка: Тушкова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
03.04.1913
Дочь: Тушкова Ирина Степановна
Мать ребёнка: Тушкова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушкова Варвара Степановна
Мать ребёнка: Тушкова Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тушкова Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно