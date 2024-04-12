Тушков Степан (Стефан) Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушков Степан (Стефан) Клементьевич

Место рождения

Новоисетское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тушков Клементий Иванович

Мать: Тушкова Фитиния Данииловна

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Тушков Иван Степанович

Мать ребёнка: Тушкова Елена Сергеевна

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1913

Дочь: Тушкова Ирина Степановна

Мать ребёнка: Тушкова Елена Сергеевна

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушкова Варвара Степановна

Мать ребёнка: Тушкова Елена Сергеевна

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушкова Елена Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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