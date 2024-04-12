Тушкова (Русакова) Фитиния Данииловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русаков Даниил
Рождение ребёнка
19.03.1890 ст.
Дочь: Тушкова Анастасия Клементьевна
Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1893 ст.
Дочь: Бурлева Анисья Клементьевна
Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович
Боевка, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1896 ст.
Дочь: Тушкова Елена Клементьевна
Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1898 ст.
Сын: Тушков Константин Клементьевич
Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноскутова Афонасья Клементьевна
Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушкова Евдокия Клементьевна
Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тушков Степан Клементьевич
Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно