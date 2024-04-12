Тушкова (Русакова) Фитиния Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушкова (Русакова) Фитиния Данииловна

Место рождения

Черноскутова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русаков Даниил

Мать: не указана

Черноскутова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1890 ст.

Дочь: Тушкова Анастасия Клементьевна

Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1893 ст.

Дочь: Бурлева Анисья Клементьевна

Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович

Боевка, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1896 ст.

Дочь: Тушкова Елена Клементьевна

Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1898 ст.

Сын: Тушков Константин Клементьевич

Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноскутова Афонасья Клементьевна

Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушкова Евдокия Клементьевна

Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тушков Степан Клементьевич

Отец ребёнка: Тушков Клементий Иванович

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушков Клементий Иванович

Смерть
Неизвестно
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