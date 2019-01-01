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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2973Грязнуха малая, дер.при р. Исети и рч. Грязнушке.6316111578609Часовня православная 1. Кузниц 6.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
821. Грязнуха Малая, деревня бывшая государственная, при реке Исети и речке Грязнушке, дворов 232, жителей 1472, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37669Новоисетскоесело56°22'с.ш.62°09'в.д.O-41-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000361с Новоисетскоесело