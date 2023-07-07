Тушкова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушкова Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Тушков Иван Степанович

Отец ребёнка: Тушков Степан Клементьевич

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1913

Дочь: Тушкова Ирина Степановна

Отец ребёнка: Тушков Степан Клементьевич

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушкова Варвара Степановна

Отец ребёнка: Тушков Степан Клементьевич

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушков Степан Клементьевич

Смерть
Неизвестно