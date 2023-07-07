Тушкова Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1910
Отец ребёнка: Тушков Степан Клементьевич
Рождение ребёнка
03.04.1913
Дочь: Тушкова Ирина Степановна
Отец ребёнка: Тушков Степан Клементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушкова Варвара Степановна
Отец ребёнка: Тушков Степан Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно