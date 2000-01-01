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Пугин Михаил Васильевич

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Поческа

Дата рождения

1916

Дата смерти

21.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Пугин Василий Осипович

Мать: Пугина Марфа Тимофеевна

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Поческа
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Клюкина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пугина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Клавдия Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
21.03.1942
Ленинград, СССР, Russia
Похороны
Неизвестно
Ленинград;Смоленское кладбище
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