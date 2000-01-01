Пугин Михаил Васильевич
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, д. Поческа
Дата рождения1916
Дата смерти21.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Пугин Василий Осипович
Мать: Пугина Марфа Тимофеевна
Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Поческа
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Клюкина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пугина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугина Клавдия Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
21.03.1942
Ленинград, СССР, Russia
Похороны
Неизвестно
Ленинград;Смоленское кладбище