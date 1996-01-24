Пугина (Гоголева) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугина (Гоголева) Марфа Тимофеевна

Пугина (Гоголева) Марфа Тимофеевна

avatar

Место рождения

Марфино, Сосновский район, Горьковская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Сосновский район, Горьковская область
Бракосочетание
27.01.1914

Муж: Пугин Василий Осипович

Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
18.03.1916

Сын: Пугин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пугин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Поческа
Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Пугин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович

д.Бочиха
Рождение ребёнка
14.10.1921

Сын: Пугин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Пугин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close