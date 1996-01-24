Пугина (Гоголева) Марфа Тимофеевна
Место рожденияМарфино, Сосновский район, Горьковская область
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Марфино, Сосновский район, Горьковская область
Бракосочетание
27.01.1914
Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
18.03.1916
Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович
Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Поческа
Рождение ребёнка
03.06.1918
Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович
д.Бочиха
Рождение ребёнка
14.10.1921
Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович
Рождение ребёнка
19.12.1924
Отец ребёнка: Пугин Василий Осипович
Смерть
Неизвестно