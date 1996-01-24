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Пугин Василий Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

27.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Пугин Осип Иванович

Мать: Пугина Анна Семёновна

Бракосочетание
27.01.1914

Жена: Пугина Марфа Тимофеевна

Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
18.03.1916

Сын: Пугин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пугин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Поческа
Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Пугин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна

д.Бочиха
Рождение ребёнка
14.10.1921

Сын: Пугин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Пугин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна

Смерть
27.09.1971
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