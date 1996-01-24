Пугин Василий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти27.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Пугин Осип Иванович
Мать: Пугина Анна Семёновна
Бракосочетание
27.01.1914
Жена: Пугина Марфа Тимофеевна
Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
18.03.1916
Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна
Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Поческа
Рождение ребёнка
03.06.1918
Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна
д.Бочиха
Рождение ребёнка
14.10.1921
Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.12.1924
Мать ребёнка: Пугина Марфа Тимофеевна
Смерть
27.09.1971