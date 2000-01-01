Бруданин Егор Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фиона Егорова
Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Варвара Егорова
Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бруданин Александр Егоров
Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова
Ивановское (Березово) Воронежский уезд Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно