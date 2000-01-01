Бруданин Егор Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруданин Егор Родионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бруданин Лукьян Егоров

Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бруданин Павел Егоров

Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фиона Егорова

Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варвара Егорова

Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бруданин Александр Егоров

Мать ребёнка: Бруданина Праскева Иосифова

Ивановское (Березово) Воронежский уезд Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бруданина Праскева Иосифова

Смерть
Неизвестно
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