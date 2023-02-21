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Бруданина Праскева Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

17.02.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бруданин Лукьян Егоров

Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бруданин Павел Егоров

Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фиона Егорова

Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варвара Егорова

Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бруданин Александр Егоров

Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов

Ивановское (Березово) Воронежский уезд Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бруданина Агафья Егорова

Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруданин Егор Родионов

Смерть
17.02.1881 ст.
Ивановское (Березово) Воронежский уезд, Воронежская губерния
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