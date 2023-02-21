Бруданина Праскева Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти17.02.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фиона Егорова
Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Варвара Егорова
Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бруданин Александр Егоров
Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов
Ивановское (Березово) Воронежский уезд Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бруданина Агафья Егорова
Отец ребёнка: Бруданин Егор Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1881 ст.
Ивановское (Березово) Воронежский уезд, Воронежская губерния