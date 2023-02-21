Бруданин Павел Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруданин Павел Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бруданин Егор Родионов

Мать: Бруданина Праскева Иосифова

Смерть
1883
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