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Бруданин Павел Егоров
Бруданин Павел Егоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
1883
Пол
Мужской
Отец
Бруданин Егор Родионов
1799 г.р.
Мать
Бруданина Праскева Иосифова
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Бруданин Егор Родионов
Мать:
Бруданина Праскева Иосифова
Смерть
1883
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