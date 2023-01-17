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Лосеня Марк Елисеевич

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Место рождения

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Лосеня Елисей

Мать: ?

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна Марковна

Мать ребёнка: Лосеня Пелагия

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосеня Пелагия

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лосеня Пелагия

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Смерть
?.07.1942
Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Причина смерти: Убит фашистами
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