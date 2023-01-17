Лосеня Марк Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Лосеня Елисей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна Марковна
Мать ребёнка: Лосеня Пелагия
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лосеня Пелагия
Рождение ребёнка
06.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лосеня Пелагия
Смерть
?.07.1942
Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Причина смерти: Убит фашистами