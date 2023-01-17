Лосеня (Коршак) Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосеня (Коршак) Пелагия

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Место рождения

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

До 1949

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Коршак Андрей

Мать: не указана

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна Марковна

Отец ребёнка: Лосеня Марк Елисеевич

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосеня Марк Елисеевич

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосеня Марк Елисеевич

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Смерть
До 1949
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