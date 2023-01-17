Лосеня (Коршак) Пелагия
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиДо 1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Коршак Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна Марковна
Отец ребёнка: Лосеня Марк Елисеевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосеня Марк Елисеевич
Рождение ребёнка
06.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосеня Марк Елисеевич
Смерть
До 1949