Лосеня Василий Маркович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Лосеня Василий Маркович

Автор
СК
Кузнецов С.

мужской, родился 1930, Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

умер Около 2008

Мать
Лосеня (Коршак) Пелагия Анлреевна1896 г.р.
Отец
Лосеня Марк Елисеевич1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Лосеня Марк Елисеевич

Мать: Лосеня (Коршак) Пелагия Анлреевна

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Смерть
Около 2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.