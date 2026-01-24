Лосеня Василий Маркович
мужской, родился 1930, Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
умер Около 2008
МатьЛосеня (Коршак) Пелагия Анлреевна1896 г.р.
ОтецЛосеня Марк Елисеевич1891 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 2008