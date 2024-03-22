Ашомка (Лосеня) Елена Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАшомка (Лосеня) Елена Марковна

Ашомка (Лосеня) Елена Марковна

Место рождения

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Дата рождения

06.08.1938

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938

Отец: Лосеня Марк Елисеевич

Мать: Лосеня Пелагия

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашомка Сергей Якимович

Костанайская область, Казахстан
Рождение ребёнка
01.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашомка Сергей Якимович

Рождение ребёнка
02.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашомка Сергей Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашомка Сергей Якимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close