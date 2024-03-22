Ашомка (Лосеня) Елена Марковна
Место рождения
Дата рождения06.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938
Отец: Лосеня Марк Елисеевич
Мать: Лосеня Пелагия
Рождение ребёнка
06.06.1961
Костанайская область, Казахстан
Рождение ребёнка
01.12.1962
Рождение ребёнка
02.01.1967
Бракосочетание
Неизвестно