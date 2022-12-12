Дреймане (Лосберга) Трина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дреймане (Лосберга) Трина

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Место рождения

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Лосбергс Вилюм

Мать: Лосберга Анна Адамовна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дрейманис Петерс

Отец ребёнка: Дрейманс Мартин

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дрейманс Янис

Отец ребёнка: Дрейманс Мартин

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дрейманс Мартин

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
22.09.1834

Дочь: Трина

Отец ребёнка: Дрейманс Мартин

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дрейманс Мартин

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрейманс Мартин

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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