Дреймане (Лосберга) Трина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Лосбергс Вилюм
Мать: Лосберга Анна Адамовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Дрейманис Петерс
Отец ребёнка: Дрейманс Мартин
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Дрейманс Янис
Отец ребёнка: Дрейманс Мартин
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дрейманс Мартин
Рождение ребёнка
22.09.1834
Дочь: Трина
Отец ребёнка: Дрейманс Мартин
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дрейманс Мартин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрейманс Мартин
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно