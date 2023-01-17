Дрейманс Янис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрейманс Янис

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Место рождения

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1854 г.р.
Около 1855 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Дрейманс Мартин

Мать: Дреймане Трина

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Дреймане Мария

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Дрейманс Петерс

Мать ребёнка: Дреймане Мария

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Дрейманс Андрей

Мать ребёнка: Дреймане Мария

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дреймане Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Смерть
Неизвестно
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