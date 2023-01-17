Дрейманс Янис
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Дрейманс Мартин
Мать: Дреймане Трина
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Дреймане Мария
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Дрейманс Петерс
Мать ребёнка: Дреймане Мария
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Дрейманс Андрей
Мать ребёнка: Дреймане Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дреймане Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно