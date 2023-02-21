Дреймане Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дрейманс Янис
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Дрейманс Петерс
Отец ребёнка: Дрейманс Янис
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Дрейманс Андрей
Отец ребёнка: Дрейманс Янис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрейманс Янис
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно