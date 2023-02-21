Дреймане Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дреймане Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1854 г.р.
Около 1855 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дрейманс Янис

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Дрейманс Петерс

Отец ребёнка: Дрейманс Янис

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Дрейманс Андрей

Отец ребёнка: Дрейманс Янис

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрейманс Янис

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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