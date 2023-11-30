Дрейманс Мартин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрейманс Мартин

Место рождения

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дрейманис Петерс

Мать ребёнка: Дреймане Трина

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дрейманс Янис

Мать ребёнка: Дреймане Трина

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дреймане Трина

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
22.09.1834

Дочь: Трина

Мать ребёнка: Дреймане Трина

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Дреймане Трина

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дреймане Трина

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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