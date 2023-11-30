Дрейманс Мартин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Дрейманис Петерс
Мать ребёнка: Дреймане Трина
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Дрейманс Янис
Мать ребёнка: Дреймане Трина
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Дреймане Трина
Рождение ребёнка
22.09.1834
Дочь: Трина
Мать ребёнка: Дреймане Трина
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Дреймане Трина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дреймане Трина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно