Руппенейт Владимир Ричардович
Место рожденияг. Полтава
Дата рождения17.07.1880
Дата смерти20.10.1930
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1880
г. Полтава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руппенейт Константин Владимирович
Мать ребёнка: Руппенейт Виктория Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пом. председателя Арткома Артиллерийского управления РККА
Смерть
20.10.1930
Похороны
Неизвестно