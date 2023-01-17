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Руппенейт Владимир Ричардович

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Место рождения

г. Полтава

Дата рождения

17.07.1880

Дата смерти

20.10.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1880

Отец: Руппенейт Ричард Густавович

Мать: Руппенейт Ольга Францевна

г. Полтава
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руппенейт Константин Владимирович

Мать ребёнка: Руппенейт Виктория Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руппенейт Виктория Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
пом. председателя Арткома Артиллерийского управления РККА
Смерть
20.10.1930
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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