Руппенейт (Павловская) Ольга Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павловский Франц
Мать: Павловская ?
Рождение ребёнка
17.07.1880
Сын: Руппенейт Владимир Ричардович
Отец ребёнка: Руппенейт Ричард Густавович
г. Полтава
Рождение ребёнка
08.12.1884
Сын: Руппенейт Николай Ричардович
Отец ребёнка: Руппенейт Ричард Густавович
г. Полтава
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Воронковская Елена Ричардовна
Отец ребёнка: Руппенейт Ричард Густавович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно