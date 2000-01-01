Руппенейт (Павловская) Ольга Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руппенейт (Павловская) Ольга Францевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павловский Франц

Мать: Павловская ?

Рождение ребёнка
17.07.1880

Сын: Руппенейт Владимир Ричардович

Отец ребёнка: Руппенейт Ричард Густавович

г. Полтава
Рождение ребёнка
08.12.1884

Сын: Руппенейт Николай Ричардович

Отец ребёнка: Руппенейт Ричард Густавович

г. Полтава
Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Воронковская Елена Ричардовна

Отец ребёнка: Руппенейт Ричард Густавович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руппенейт Ричард Густавович

Смерть
Неизвестно
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