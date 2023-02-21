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Руппенейт Ричард Густавович

Место рождения

Полтавская губерния

Дата рождения

21.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1854

Отец: Руппенейт Густав Яковлевич

Мать: не указана

Полтавская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1880

Сын: Руппенейт Владимир Ричардович

Мать ребёнка: Руппенейт Ольга Францевна

г. Полтава
Рождение ребёнка
08.12.1884

Сын: Руппенейт Николай Ричардович

Мать ребёнка: Руппенейт Ольга Францевна

г. Полтава
Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Воронковская Елена Ричардовна

Мать ребёнка: Руппенейт Ольга Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руппенейт Ольга Францевна

Смерть
Неизвестно
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