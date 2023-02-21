Руппенейт Ричард Густавович
Место рожденияПолтавская губерния
Дата рождения21.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1854
Отец: Руппенейт Густав Яковлевич
Мать: не указана
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1880
Сын: Руппенейт Владимир Ричардович
Мать ребёнка: Руппенейт Ольга Францевна
г. Полтава
Рождение ребёнка
08.12.1884
Сын: Руппенейт Николай Ричардович
Мать ребёнка: Руппенейт Ольга Францевна
г. Полтава
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Воронковская Елена Ричардовна
Мать ребёнка: Руппенейт Ольга Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно