Андрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Иванов

Андрей Иванов

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

07.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Иван Алексеев

Мать: Агрипина Григорьева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Семёнова

Рождение ребёнка
10.10.1842

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1845

Сын: Гавриил Андреев

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1846

Сын: Прохор Андреев

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1848

Сын: Демид Андреев

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
07.10.1894
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.