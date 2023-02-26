Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти07.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Иван Алексеев
Мать: Агрипина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
10.10.1842
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
24.03.1845
Сын: Гавриил Андреев
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
27.07.1846
Сын: Прохор Андреев
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
14.08.1848
Сын: Демид Андреев
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Смерть
07.10.1894