Агрипина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение
До 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1856
Дочь: Пелагия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
д.Иванцы ( Загорцы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1859
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
22.11.1862
Сын: Белянинов Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
19.07.1864
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно