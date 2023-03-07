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Иван Алексеев

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Григорьева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение
До 1837

Отец: Алексей

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1856

Дочь: Пелагия Иоаннова

Мать ребёнка: Агрипина Григорьева

д.Иванцы ( Загорцы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1859

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Григорьева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1862

Сын: Белянинов Александр Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Григорьева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1864

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Григорьева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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