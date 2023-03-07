Иван Алексеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Григорьева
Рождение ребёнка
03.10.1856
Дочь: Пелагия Иоаннова
Мать ребёнка: Агрипина Григорьева
д.Иванцы ( Загорцы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1859
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Григорьева
Рождение ребёнка
22.11.1862
Сын: Белянинов Александр Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Григорьева
Рождение ребёнка
19.07.1864
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Григорьева
Смерть
Неизвестно