Лукина (Лукина) Ульяния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1876
Отец: Лукин Иван Демидович
Рождение ребёнка
27.11.1896
Сын: Лукин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович
Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ПЕРЕЕХАЛ К ЖЕНЕ ФЕДЮШКЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДЕРЕВНЯ ВЫПОЛЗОВО. И ВЗЯЛ ФАМИЛИЮ ЖЕНЫ
Рождение ребёнка
13.01.1902
Сын: Лукин Флегонт Никифорович
Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Клепиковская Анфиса (Анфусья) (Анфуса) Никифоровна
Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович
По данным 1914 года исповедных ведомостей. 08.08.1909 ГОДА РОЖДЕНИЯ
Рождение ребёнка
04.09.1913
Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович
ИНВАЛИД ВОВ ОСТАЛСЯ без ноги.Пристегивал деревянную культю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра Анфисы Никифоровны
Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович
Вологодская обл .Кич.-Городецкий район деревня Большой Дор или Верхняя Юнтала
СЕСТРА МАМИНА С РЕБЕНКОМ ПЕРЕЕХАЛА В СЕВЕРОДВИНСК. ПО ВОСПОМИНАНИЯМ МИХАИЛА КЛЕПИКОВСКОГО СЫНА АНФУСЫ. ( МОЖЕТ ЭТО БЫЛА ОТЦОВА СЕСТРА ???)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукин Брат Инвалид Анфисы Никифоровны
Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович
Вологодская обл .Кич.-Городецкий район деревня Большой Дор или Верхняя Юнтала
НЕ ИЗВЕСТНО БЫЛ ЛИ ЭТО РОДНОЙ БРАТ ИЛИ ДВОЮРДНЫЙ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно