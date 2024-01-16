Лукина (Лукина) Ульяния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Лукина) Ульяния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1876

Отец: Лукин Иван Демидович

Мать: Лукина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1896

Сын: Лукин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович

Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ПЕРЕЕХАЛ К ЖЕНЕ ФЕДЮШКЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДЕРЕВНЯ ВЫПОЛЗОВО. И ВЗЯЛ ФАМИЛИЮ ЖЕНЫ
Рождение ребёнка
13.01.1902

Сын: Лукин Флегонт Никифорович

Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Клепиковская Анфиса (Анфусья) (Анфуса) Никифоровна

Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
По данным 1914 года исповедных ведомостей. 08.08.1909 ГОДА РОЖДЕНИЯ
Рождение ребёнка
04.09.1913

Сын: Лукин Моисей Никифорович

Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ИНВАЛИД ВОВ ОСТАЛСЯ без ноги.Пристегивал деревянную культю
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра Анфисы Никифоровны

Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович

Вологодская обл .Кич.-Городецкий район деревня Большой Дор или Верхняя Юнтала
СЕСТРА МАМИНА С РЕБЕНКОМ ПЕРЕЕХАЛА В СЕВЕРОДВИНСК. ПО ВОСПОМИНАНИЯМ МИХАИЛА КЛЕПИКОВСКОГО СЫНА АНФУСЫ. ( МОЖЕТ ЭТО БЫЛА ОТЦОВА СЕСТРА ???)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Брат Инвалид Анфисы Никифоровны

Отец ребёнка: Лукин Никифор Митрофанович

Вологодская обл .Кич.-Городецкий район деревня Большой Дор или Верхняя Юнтала
НЕ ИЗВЕСТНО БЫЛ ЛИ ЭТО РОДНОЙ БРАТ ИЛИ ДВОЮРДНЫЙ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Никифор Митрофанович

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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