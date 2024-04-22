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Лукин Моисей Никифорович

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Место рождения

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1913

Отец: Лукин Никифор Митрофанович

Мать: Лукина Ульяния Ивановна

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ИНВАЛИД ВОВ ОСТАЛСЯ без ноги.Пристегивал деревянную культю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Воевал. Пчеловодство.САДОВОДСТВО
Образование
Неизвестно
ГРАМОТНЫЙ
Место жительства
Неизвестно
ИЗ МАЛОЕ РАМЕНЬЕ В БАКШЕЕВ ДОР
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ПЕРЕЕХАЛ
Место жительства
Неизвестно
СССР
Смерть
Неизвестно
Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
УМЕР ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ
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