Лукин Моисей Никифорович
Место рождения
Дата рождения04.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1913
ИНВАЛИД ВОВ ОСТАЛСЯ без ноги.Пристегивал деревянную культю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Воевал. Пчеловодство.САДОВОДСТВО
Образование
Неизвестно
ГРАМОТНЫЙ
Место жительства
Неизвестно
ИЗ МАЛОЕ РАМЕНЬЕ В БАКШЕЕВ ДОР
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ПЕРЕЕХАЛ
Место жительства
Неизвестно
СССР
Смерть
Неизвестно
УМЕР ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ