Лукин (Шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин (Шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович

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Место рождения

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Лукин Никифор Митрофанович

Мать: Лукина Ульяния Ивановна

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ПЕРЕЕХАЛ К ЖЕНЕ ФЕДЮШКЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДЕРЕВНЯ ВЫПОЛЗОВО. И ВЗЯЛ ФАМИЛИЮ ЖЕНЫ
Лечение в госпитале
1917
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шишелов (зайков) Аркадий Евстафьевич

Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Шишелов Владимир Евстафьевич

Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1928

Дочь: Евгения Евстафьевна

Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна

д. Выповзово Федюниского с\\с
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна

д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Таисья Евстафьевна

Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишелова Анна Ивановна

д. Выповзово Федюниского с\\с
Образование
Неизвестно
Приходская школа
Грамотный
Место жительства
Неизвестно
Деревня Выползово ,Федюшкенский сельсовет.
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ПЕРЕЕХАЛ К ЖЕНЕ И ВЗЯЛ ЕЕ ФАМИЛИЮ
Место жительства
Неизвестно
Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
Неизвестно
КИЧ ГОРОДЕЦКИЙ РВК
Империалистическая война
Похороны
?.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Погиб под Ленинградом | Братская могила
Смерть
?.07.1942
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ. ДАТА ВЫБЫТИЯ 07.1942 ПОГИБ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
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