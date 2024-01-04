Лукин (Шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ПЕРЕЕХАЛ К ЖЕНЕ ФЕДЮШКЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДЕРЕВНЯ ВЫПОЛЗОВО. И ВЗЯЛ ФАМИЛИЮ ЖЕНЫ
Лечение в госпитале
1917
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шишелов (зайков) Аркадий Евстафьевич
Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Шишелов Владимир Евстафьевич
Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1928
Дочь: Евгения Евстафьевна
Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна
д. Выповзово Федюниского с\\с
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна
д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Таисья Евстафьевна
Мать ребёнка: Шишелова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишелова Анна Ивановна
д. Выповзово Федюниского с\\с
Образование
Неизвестно
Приходская школа
Грамотный
Место жительства
Неизвестно
Деревня Выползово ,Федюшкенский сельсовет.
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ПЕРЕЕХАЛ К ЖЕНЕ И ВЗЯЛ ЕЕ ФАМИЛИЮ
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
КИЧ ГОРОДЕЦКИЙ РВК
Империалистическая война
Похороны
?.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Погиб под Ленинградом | Братская могила
Смерть
?.07.1942
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ. ДАТА ВЫБЫТИЯ 07.1942 ПОГИБ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ