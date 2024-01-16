Шишелова (Шишелова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишелова (Шишелова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Шишелов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шишелов (зайков) Аркадий Евстафьевич

Отец ребёнка: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Шишелов Владимир Евстафьевич

Отец ребёнка: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович

Рождение ребёнка
02.01.1928

Дочь: Евгения Евстафьевна

Отец ребёнка: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович

д. Выповзово Федюниского с\\с
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович

д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Таисья Евстафьевна

Отец ребёнка: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович

д. Выповзово Федюниского с\\с
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
Олятовское кладбище д. Подгорье
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