Шишелова (Шишелова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Шишелов Иван
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Шишелов Владимир Евстафьевич
Отец ребёнка: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович
Рождение ребёнка
02.01.1928
Дочь: Евгения Евстафьевна
Отец ребёнка: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович
д. Выповзово Федюниского с\\с
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович
д. Выползово Федюнинский с\\с
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Таисья Евстафьевна
Отец ребёнка: Лукин (шишелов) Евстафий (Естафий) Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Выповзово Федюниского с\\с
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
Олятовское кладбище д. Подгорье