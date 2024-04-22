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Лукин Василий Никифорович

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Место рождения

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1896

Отец: Лукин Никифор Митрофанович

Мать: Лукина Ульяния Ивановна

Малое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1919

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лукина Ольга Васильевна (Яковлевна)

д. Малое Раменье
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лукин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Ольга Васильевна (Яковлевна)

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Ольга Васильевна (Яковлевна)

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Ольга Васильевна (Яковлевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Ольга Васильевна (Яковлевна)

д. Малое Раменье
Смерть
Неизвестно
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