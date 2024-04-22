Лукин Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения27.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1896
Рождение ребёнка
11.04.1919
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лукина Ольга Васильевна (Яковлевна)
д. Малое Раменье
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Лукина Ольга Васильевна (Яковлевна)
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Ольга Васильевна (Яковлевна)
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Ольга Васильевна (Яковлевна)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье
Смерть
Неизвестно