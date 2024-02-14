Нафикова (Каримова) Камила Мухарлямовна
Место рожденияс.Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каримов Мухарлям Шарипович
Мать: Каримова Камиля
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Дочь: (Нафикова) Венера Хазивалиевна
Отец ребёнка: Нафиков Хаживали Мухарлямович
Рождение ребёнка
01.04.1946
Рождение ребёнка
22.06.1949
Рождение ребёнка
19.11.1951
Дочь: Даутова (Нафикова) Клара Хазивалиевна
Отец ребёнка: Нафиков Хаживали Мухарлямович
Рождение ребёнка
23.10.1954
Смерть
Неизвестно