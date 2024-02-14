Нафикова (Каримова) Камила Мухарлямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафикова (Каримова) Камила Мухарлямовна

Место рождения

с.Мраково Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Муж

Дети

1944 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каримов Мухарлям Шарипович

Мать: Каримова Камиля

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нафиков Хаживали Мухарлямович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: (Нафикова) Венера Хазивалиевна

Отец ребёнка: Нафиков Хаживали Мухарлямович

Рождение ребёнка
01.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Хаживали Мухарлямович

Рождение ребёнка
22.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Хаживали Мухарлямович

Рождение ребёнка
19.11.1951

Дочь: Даутова (Нафикова) Клара Хазивалиевна

Отец ребёнка: Нафиков Хаживали Мухарлямович

Рождение ребёнка
23.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Хаживали Мухарлямович

Смерть
Неизвестно

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